Законопроект щодо «спрощенки» депутати можуть розглянути в середині червня – Хомутинник

Законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності народні депутати можуть розглянути в середині червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Економічної ради Українського союзу промисловців і підприємців та асоціацій виробників заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК.

«У парламенті цей проект може з`явитися на пленарному тижні десь в середині наступного місяця, тобто це буде нормальний відпрацьований і узгоджений документ», - сказав він.

«Якщо цей закон буде підписано Президентом відразу після ухвалення, то з другого півріччя він працюватиме», - зазначив В.ХОМУТИННИК.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва зареєстровано в парламенті 16 травня 2011 року (№08521).