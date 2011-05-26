Суд США постановив повернути Україні 19 млн.дол.

Суд США ухвалив рішення про повернення до державного бюджету України понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Юлії ТИМОШЕНКО на придбання медичних препаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Міжнародний аудит діяльності колишнього уряду Юлії ТИМОШЕНКО, здійснений на доручення Кабінету міністрів України, дав практичний позитивний результат.

20 травня 2011 року суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача», - повідомляється у заяві.

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у документі.

Прес-служба Кабміну зазначає, що «фінансові махінації уряду ТИМОШЕНКО, встановлені американським судом, були виявлені в ході міжнародного аудиту. Аудит фінансово-господарської діяльності уряду ТИМОШЕНКО з метою розслідувати факти зловживань з бюджетними коштами був розпочатий в травні минулого року. До нього були залучені авторитетні міжнародні аудитори. Саме на підставі результатів їх розслідування Держава Україна отримала можливість позиватися щодо відшкодування завданих збитків».

Уряд України задоволений судовим рішенням про повернення Україні понад 19 млн. доларів, що дорівнює, наприклад, вартості створення сучасного діагностично-лікувального центру і у багато разів перевищує витрати на проведення міжнародного аудиту діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Уряд висловлює переконання, що згадане судове рішення є тільки першим, але далеко не останнім кроком щодо відновлення справедливості і повернення Україні вкрадених грошей. «Безумовно, вже найближчим часом до бюджету мають повернутися ще більш значні суми, котрі були незаконно витрачені на сумнівні оборудки під час діяльності уряду ТИМОШЕНКО у 2008 році – першому кварталі 2010 року», - сказано у заяві Кабміну.

У документі також сказано, що повномасштабне антикорупційне розслідування за результатами міжнародного аудиту діяльності уряду ТИМОШЕНКО триває.