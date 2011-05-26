В Україні заборгованість із зарплати скоротилася на 3,7% – до 1,276 млрд. грн.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у квітні 2011 року порівняно з березнем скоротилася на 3,7% і на 1 травня ц.р. становила 1,276 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Водночас, згідно з повідомленням, з початку року заборгованість виросла на 4,7%.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 травня ц.р. зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 травня ц.р. становила 247,306 млн. грн. (у квітні 2011 року виросла на 1,1%, з початку року – на 5,9%, проте скоротилася порівняно з даними на 1 травня 2010 року на 14,5%), у Харківській – 160,199 млн. грн. (у квітні виросла на 1%, з початку року – на 25,3%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 6,5%), в Луганській – 107,672 млн. грн. (у квітні скоротилася на 3,3%, з початку року – на 2,2%, порівняно з 1 травня минулого року – на 30,5%), у Києві – 132,926 млн. грн. (у квітні скоротилася на 4,8%, з початку року виросла на 16,2%, порівняно з 1 травня 2010 року – скоротилася на 8,4%).

У Держслужбі статистики відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 11 областях України, а також у Києві і АР Крим.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 13 областях і місті Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 травня ц.р. зафіксований в Чернівецькій – 2,412 млн. грн. (у квітні знизився на 20,2%, з початку року – на 13,5%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 72,7%), Рівненській – 2,796 млн. грн. (у квітні сума заборгованості знизилася на 3,4%, з початку року – на 66,3%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 84,4%) і Івано-франківській області – 7,336 млн. грн. (у квітні знизилася на 2,1%, з початку року – на 8,4%, порівняно з 1 травня 2010 року – на 39,7%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.