Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9840/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9900/7,9960, на 12:00 ціни знизилися до 7,9860/7,9910. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9840/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2827/0,2831, на 12:00 звузився спред - 0,2828/0,2831. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2824/0,2827.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2200 (-0,2500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4070/1,4195.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3385/11,3485, на 12:00 ціни пішли донизу - 11,3010/11,3145. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,3105/11,3255.