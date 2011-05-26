Нацбанк: заборгованість банків за кредитами рефінансування зросла на 10%

Станом на 23 травня, заборгованість за кредитами рефінансування, наданим Національним банком України, мають 47 банків на загальну суму 67 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник директора Генерального департаменту банківського нагляду - директор департаменту пруденціального нагляду Нацбанку України Олена МИРОНЕНКО.

Представник Нацбанку не надала динаміки номінального значення цього показника, але, згідно з даними балансу НБУ (обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам станом на 1 січня 2011 року становив 60,784 млрд. грн., на 1 квітня 2011 року – 57,224 млрд. грн.), він збільшився з початку 2011 року на 10%, з початку II кварталу ц.р. – на 17%.

О.МИРОНЕНКО при цьому відзначила, що з банків, які мають заборгованість з рефінансування: 32 банки перебувають в загальному режимі діяльності, їх сума заборгованості становить 55,5 млрд. грн.; 4 банки, в яких працює тимчасова адміністрація, мають заборгованість 10,4 млрд. грн.; заборгованість 11 банків, які перебувають у стадії ліквідації, становить 1,113 млрд. грн.

«Залишок заборгованості у державних банків, у капіталізації яких взяла участь держава, - 24,7 млрд. грн.», - сказала О.МИРОНЕНКО.

За її інформацією, впродовж січня і двох декад травня ц.р. банками достроково погашено 1,876 млрд. грн. Загальний обсяг повернутих кредитів рефінансування у зазначений період становить 4,808 млрд. грн. З початку ц.р. повністю погасили заборгованість з рефінансування 17 банків.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, залишок заборгованості банків за кредитами, одержаними в порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., із яких більш як 70% – це пролонгована заборгованість. Основна сума рефінансування була видана банкам у період фінансової кризи, коли банки відчували брак ліквідності.