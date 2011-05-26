Доходи Фонду соцстрахування на випадок безробіття за підсумками 2010 становили 7,5 млрд. грн.

У 2010 році до бюджету Фонду загальнообов`язкового соціального державного страхування на випадок безробіття надійшло 7,457 млрд. грн. (102% планових показників), витрати фонду становили 6,857 млрд. грн. (93,8%).

Відповідні дані наведено у звіті виконавчої дирекції Фонду, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» №94 від 26 травня ц.р.

Зокрема, надходження від страхових внесків минулого року становили 7,121 млрд. грн., з Держбюджету надійшло 1,5 млн. грн., сума інших надходжень становила 67,2 млн. грн.

На 1 січня 2011 року на обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду було 1,297 млн. платників страхових внесків, що на 1,1% більше порівняно з даними на 1 січня 2010 року. Рівень сплати страхових внесків становив 99,9%. На початок року сума недоїмки за внесками становила 245,3 млн. грн., що на 12,2% більше, ніж на 1 січня минулого року.

Минулого року Фонд соцстрахування надав соціальні послуги і матеріальну допомогу 1,8 млн. незайнятим громадянам, із яких застрахованими були 86% осіб. На дані цілі були спрямовано 4,77 млрд. грн. В цілому, за 2010 рік було працевлаштовано 744,5 тис. безробітних.

На виплату допомоги з безробіття, матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації було спрямовано минулого року 3,024 млрд. грн. В середньому кількість одержувачів допомоги з безробіття становила 333 тис. на місяць, а розмір щомісячної допомоги в середньому становив 713 грн., що на 13% більше, ніж у 2009 році.

Витрати на утримання і забезпечення діяльності дирекції Фонду, її робочих органів, Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості, управління Фондом становили 1,061 млрд. грн.

Цей звіт було затверджено на засіданні правління Фонду 19 травня, а його публічне представлення заплановане на 2 червня.