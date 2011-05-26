Вимогу щодо мінімального рівня регулятивного капіталу не виконують 37 банків - НБУ

Вимогу щодо мінімального рівня регулятивного капіталу в 120 млн. грн., згідно з постановою Національного банку України №273, на сьогодні не виконують 37 із 177 діючих банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник директора генерального департаменту банківського нагляду - директор департаменту пруденціального нагляду Нацбанку України Олена МИРОНЕНКО.

За словами О.МИРОНЕНКО, з початку набуття чинності вищезгаданого документа 27 банків вже збільшили розмір капіталу до обсягу, який перевищує 120 млн. грн.

Представник НБУ упевнена в тому, що вказана динаміка, а також одержані від банків плани з нарощування капіталу, свідчить про можливість банківської системи виконати нормативні вимоги.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273, яка набула чинності 20 липня 2010 року, зобов`язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижчого від 120 млн. грн. Банки, у яких регулятивний капітал нижчий від вказаного рівня, мають певні обмеження із залучення вкладів фізичних осіб.