«Ощадбанк» проходить перереєстрацію з ВАТ у ПАТ

«Державний ощадний банк України» проходить перереєстрацію з Відкритого акціонерного у Публічне акціонерне товариство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту реєстрації, ліцензування і реорганізації банків Національного банку України Олександр ПАРХОМЕНКО журналістам у четвер.

За його словами, відповідні документи були подані банком учора, 25 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

Активи банку на 1 квітня 2011 року становили 68,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 45,037 млрд. грн., зобов`язання - 51,243 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,838 млрд. грн.

«Ощадбанк» у I кварталі ц.р. скоротив прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 34% – до 127 млн. грн.