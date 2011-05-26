Київ виплатив 10,3 млн. дол. за своїми єврооблігаціями 2007 року

Влада Києва виплатила 10,3 млн. дол. США за єврооблігаціями 2007 року. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН повідомленні банку «Хрещатик», який виступає ко-менеджером і платіжним агентом цієї позики.

Як повідомляв УНІАН, до 2007 Києва випустив єврооблігації на загальну суму 250 млн. дол. під 8,25% річних. Лід-менеджерами за цією позикою виступили CitіGroup (London Branch), Credit Suisse (London Branch), Deutsche Bank і UBS.

Дохід за цим випуском єврооблігацій виплачується раз на півроку.