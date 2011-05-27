Казахстан планує запозичити позитивні моменти Податкового кодексу України (фото)

Серед держав-учасниць Співдружності найбільш значних позитивних змін зазнало податкове законодавство України. Таку думку висловили міжнародні фахівці під час засідання робочих груп експертів, які відбувалися у рамках Координаційної ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД, що пройшла 26 травня у Ялті, повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової службі України.

За словами експертів, в Україні значно скорочено кількість податків, знижено їх ставки та спрощено багато процедур. Зокрема, введення системи автоматичного відшкодування податку на додану вартість позитивно позначилося на економіці країни. Крім того, нові законодавчі зміни з податку на прибуток сприяють інноваційній та інвестиційній діяльності в Україні.

Так, Голова Податкового комітету Міністерства фінансів Республіки Казахстан Даулет ЄРГОЖИН зазначив, що у Податковому кодексі України є чимало позитивних моментів, які будуть рекомендовані керівництву Казахстану для ухвалення.

В свою чергу, голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що „Сьогодні податкова служба працює в умовах дії Податкового кодексу, введено нові норми, нові процедури. Для злагодженої роботи як податківців, так і платників податків було проведено чимало заходів із роз’яснення законодавства. Було багато нарікань, багато критики, але ми знайшли альтернативні рішення, сприятливі і для роботи бізнесу, і для держави. І нам дуже приємно чути схвальну оцінку наших законодавчих нововведень від зарубіжних колег”.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2011 року у м. Ялта (АР Крим) відбулось XVIII засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД, XXVII засідання Ради керівників податкових служб при Інтеграційному комітеті ЄврАзЕС.

У засіданні Координаційної ради взяли участь керівники податкових служб 12 країн, а саме Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизія, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України, а також Латвії, Литви та Естонії.

Починаючи з 18 травня п.р. Головування в Координаційній раді керівників податкових служб країн – учасниць СНД перейшло від Таджикистану до України. Відповідно, Головою Ради став голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Керівники Координаційної ради обираються строком на один рік в алфавітному порядку за назвою країн СНД.

Наступне, 19-е засідання Координаційної ради, скоріше за все, відбудеться в першому півріччі 2012 року в Баку (Азербайджан).