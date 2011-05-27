Тиск на долар сьогодні може зберегтися - експерт

На торгах у п`ятницю, 27 травня, британська валюта спробує пройти рівень 1.6400 вгору, євро зновe спробує повернутися в район 1.4200, а долар/франк - знову наблизитися до позначки 0.8600, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Українs.

Як відзначають аналітики, тиск на долар в п`ятницю може зберегтися. При цьому підвищена увага буде приділятися релізам даних по США, а саме індексу впевненості споживачів від університету Мічигану, індексу особистих споживчих витрат, а також цифр щодо ринку житла.