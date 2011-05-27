Рейтинг найвпливовіших бізнесменів Києва очолили Хмельницький й Іванов - ЗМІ

Рейтинг найвпливовіших у розвитку Києва бізнесменів очолили власники "Київської інвестиційної групи" Василь ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ й Андрій ІВАНОВ.

Відповідний рейтинг склала й опублікувала газета "Дело" (№16 від 27 травня — 2 червня 2011 року).

Друге місце займає співвласник торгових і бізнес-центрів у столиці "Мандарин Плаза", "Парус", "Арена-сіті" Вагіф АЛІЄВ. Далі йдуть власники девелоперської компанії "НЕСТ", брати Вадим і Володимир ТРОФИМЕНКИ.

Четверте місце розділили співвласники компанії "ХХІ століття" Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ й Олег САЛМІН. Замикають п`ятірку найвпливовіших у Києві бізнесменів партнери з корпорації "Столиця" - Валентин ІСАК, Олександр МЕЛАМУД і Гарі КОРОГОДСЬКИЙ.

Газета "Дело" складала рейтинг на основі фінансових можливостей бізнесмена, роду його діяльності і впливу на інфраструктуру столиці.

"Ми включали в рейтинг тільки тих бізнесменів, які розвивають свій бізнес здебільшого в Києві, а не в усій Україні", - пише газета.