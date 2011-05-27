Нацбанку слід стримувати зростання цін, а не зациклюватися на курсі - Порошенко

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що центральному банку країни слід перейти від підтримки стабільного курсу гривні до боротьби з інфляцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це П.ПОРОШЕНКО сказав у ефірі телеканалу.

"Я впевнений, що Національний банк має ставити за свою мету не таргетування курсу, тобто утримання нерухомого курсу, незважаючи на те, що долар і євро можуть бути слабкими: їх теж друкують дуже багато. І на сьогодні фортеця валюти вимірюються попитом і пропозицією. Так от: замість того, щоб таргетувати курс, у всьому світі центральні банки таргетують інфляцію. Тобто за рахунок монетарних заходів вони стримують зростання цін, і в цьому полягає головна соціальна функція таргетування", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, сьогодні в світі існує безліч механізмів, наприклад, хеджування, що дозволяють без валютних інтервенцій і витрачання золотовалютних резервів країни стримувати спекулятивні коливання курсів.

"На сьогодні, я сподіваюся, Національний банк здатний застосовувати ці світові методи в Україні", - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він також сказав, що в середньостроковій перспективі передумов для знецінення гривні немає. Проте надалі для стабільності курсу необхідний приплив іноземних інвестицій і заходи для стимулювання економіки, оскільки сьогодні експортні мита і квоти, а також корупція серйозно стримують її розвиток.