З початку року бюджет отримав 34 млрд. грн. за результатами відпрацювання "ризикових" підприємств

З початку року бюджет отримав 34 млрд. гривень за результатами відпрацювання "ризикових" підприємств, що на 15 млрд. грн, або в 1,7 раза більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової служби України, про це сказав виконуючий обов`язки Голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО під час розширеного засідання Громадської колегії при ДПС у м. Києві, присвяченого обговоренню нагальних питань, що перешкоджають розвитку підприємницької діяльності.

„Сьогодні ми визначаємо ризикових платників за допомогою системи раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки та руйнування схем мінімізації податків. Це дає змогу акцентувати податкову увагу саме на тих платників, які мають найбільші ризики несплати податків до бюджету”, – підкреслив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, використання зазначеної системи мінімізує втручання у легальний бізнес та виключає вплив людського фактору, адже аналіз підприємств здійснюється комп’ютерною програмою в автоматичному режимі.