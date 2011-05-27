На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9720/7,9800 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9805/7,9870, на 12:00 ціни впали до 7,9705/7,9760. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9720/7,9800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2837/0,2840, на 12:00 ціни знизилися до 0,2832/0,2834. На час закриття торгів ціни встановилися на наступних позначках - 0,2831/0,2834. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0999 (-0,1201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4125/1,4275. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,3805/11,3920, до 12:00 ціни пішли вниз 11,3480/11,3615. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,3395/11,3570.