ДПСУ назвала ряд положень Податкового кодексу, які вимагають уточнення

18:00, 27 травня 2011
Фінанси
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У Державній податковій службі України назвали ряд положень Податкового кодексу, які вимагають уточнення в законодавчому порядку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН.

Зокрема, в ДПС України вважають, що в податковому законодавстві необхідне уточнення і врегулювання норм, які стосуються надання узагальнюючих письмових податкових консультацій оподаткування акцизним податком операцій, які звільняються від оподаткування.

Крім того, уточнення потрібні щодо звільнення громадян від обов`язку декларування доходів, які оподатковуються за нульовою ставкою; спрощення процедури сплати збору за паркування транспортних засобів і туристичного збору; введення амортизації основних засобів для фізичних осіб-підприємців.

Згідно з наданою інформацією, з посиланням на заступника голови ДПС України Олександра КЛИМЕНКА, відомство сьогодні опрацьовує близько 30 внесених на розгляд Верховної Ради законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу.

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