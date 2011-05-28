До кінця року буде завершено основний етап дерегуляції економіки - Клюєв

До кінця поточного року буде завершено перший і основний етап роботи з дерегуляції економіки.

Про це пише в своїй статті в газеті «Дзеркало тижня» перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

При цьому він підкреслив, що уряд не збирається зупинятися та буде і далі наполегливо працювати над спрощенням умов ведення підприємницької діяльності в нашій країні.

«Упевнений, що мало знайдеться країн у світі, які б за такий короткий час здійснювали такий величезний обсяг нормативної і законодавчої роботи щодо спрощення ведення бізнесу. Менш ніж за рік змінені і прийняті сотні нормативно-правових актів», - заявив перший віце-прем`єр.

За його словами, значні кроки зроблені зі спрощення дозвільної системи. «Важливо, що ми ввели декларативний принцип ведення ряду видів підприємницької діяльності. Кількість різних дозвільних документів зменшилася майже в два рази. Якщо раніше їх було більше 200, то зараз - 134. Наприклад, не потрібно отримувати дозволу на будівництво тимчасових споруд та об`єктів, які не становлять небезпеки для життя людей. А в цю категорію потрапляють невеликі офіси, магазини, кафе, ресторани, майстерні. Тобто, саме те, що має відношення до малого бізнесу», - написав А.КЛЮЄВ.

Він також відзначає, що значно спрощені і прискорені дозвільні процедури в будівництві. Якщо раніше цей процес міг тягнутися рік-півтора, то зараз він повинен займати максимум 2 місяці - кількість дозвільних процедур і узгоджень зменшилася майже в чотири рази - з 93-х до 23-х, сказав перший заступник глави уряду.

За його словами, скасовано ліцензування 90% видів робіт (2046 з 2268) і 30% видів діяльності (23 з 78). «Крім того, більшість ліцензій стали безстроковими і для їх отримання тепер потрібно збирати меншу кількість паперів. Експерти підрахували, що всі ці заходи економлять підприємцю 23 дні на рік, які раніше він повинен був витрачати на збір різноманітних дозволів і довідок», - зазначив перший віце-прем`єр-міністр. За його словами, тепер чиновник буде особисто відповідати за створення нових адміністративних бар`єрів для бізнесу - вже прийнятий закон, який суттєво посилює відповідальність держслужбовців. Наприклад, якщо чиновник затягує з видачею ліцензії, необгрунтовано відмовляється її видавати, підписує регуляторний акт, який не пройшов обговорення з громадськістю, йому на перший раз загрожує штраф до 850 грн., а на другий - звільнення, сказав А.КЛЮЄВ.

Він також відзначив, що важко, але впевнено йде реформа системи адміністративних послуг. «Ми значно скоротили кількість платних послуг - підприємства та громадяни більше не повинні платити за десятки непотрібних довідок. У більшості випадків цією інформацією держоргани повинні обмінюватися між собою в електронному вигляді. Реєстр державних та адміністративних сервісів стає основою для створення в Україні системи єдиного «електронного вікна» надання державних послуг», - написав перший віце-прем`єр-міністр.

За його словами, вже суттєво спрощено відкриття і закриття бізнесу. «Засновники юридичних осіб тепер самі зможуть визначати розмір статутного фонду. Також вони зможуть використовувати модельні статути, які дозволять економити час і гроші на їх розробку та нотаріальне завірення», - поінформував перший віце-прем`єр-міністр.