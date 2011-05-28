На закупівлях імпортних ліків у 2010 році бюджет втратив 400 млн. грн. - експерт

Міністерство охорони здоров`я в 2010 році купило на 800 млн. грн. імпортних препаратів, аналоги яких є в Україні й, до того ж, коштують удвічі дешевше.

Про це в інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" повідомив президент Національної академії медичних наук, директор Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва, екс-міністр охорони здоров`я Андрій СЕРДЮК.

«Хіба це не свідчення того, що проблема (імпортозаміщення медпрепаратів) є, і її треба вирішувати? Але чомусь „цікавіше“ було купити „там“. Очевидно, ми повинні зробити так, як в інших державах, - визначити гарантований перелік ліків, які купуватимуться. Незалежно від виробника. У Росії до цього списку включили 500 найменувань препаратів, у нас може бути, скажімо, 300. Перелік має готувати міністерство, а ми братимемо участь у цій роботі», - вважає А.СЕРДЮК.

За його словами, проблема імпортозаміщення медпрепаратів безпосередньо стосується й академії, оскільки низка інститутів, перш за все фармакології та токсикології, працює над створенням нових ліків, вакцин і сироваток.

«Я вже побував на провідних фармпідприємствах, зустрічався з асоціацією вітчизняних виробників, із представництвами іноземних фармфірм, - розповів А.СЕРДЮК. - Під час зустрічей із виробниками - і українськими, і зарубіжними, я відчув, що для них головне, щоб у цій справі було наведено порядок, усі виступають проти нечесної конкуренції. Потрібні чіткі правила гри, щоб це дійсно робилося в інтересах пацієнтів, а не тих, хто проводить тендери».

«Здійснювати імпортозаміщення - справа надзвичайно складна. Жодна держава в світі, якою б могутньою вона не була, не в змозі заповнити свій ринок препаратами власного виробництва на всі 100%», - підкреслив президент НАМНУ.