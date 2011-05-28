Клюєв: модернізація країни можлива лише за наявності інвестицій

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ вважає, що у виконанні проголошеного Президентом і урядом курсу на модернізацію України та її економіки найважливішим є радикальне поліпшення інвестиційного клімату.

Про це він написав у своїй статті в газеті «Дзеркало тижня».

Інвестиції він назвав «ключем» до модернізації, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єра.

«Відзначу, що сьогодні всі провідні держави світу ведуть жорстку конкуренцію за інвестиційні потоки, спрямовуючи їх у свою економіку», - зазначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, для того, щоб ефективно включитися в цей процес, інвестування в Україні має стати більш комфортним, ніж у найближчих конкурентів. «З цією метою влада і почала кардинальні реформи - дерегуляцію, боротьбу з корупцією, модернізацію інфраструктури, розвиток фінансового ринку і багато іншого», - заявив А.КЛЮЄВ.

Важливим завданням він також називає концентрацію ресурсів на розвитку пріоритетних галузей. «Вперше ми робимо ставку не тільки і не стільки на державні кошти, скільки на приватний капітал, для якого ми створюємо додаткові стимули. Таким чином, будуть створені т.зв. «точки зростання», які стануть базою для розвитку супутніх галузей і регіонального розвитку», - пише А.КЛЮЄВ.

За його словами, вкрай важливо забезпечити нарощування частки високотехнологічних виробництв, які підвищать загальну конкурентоспроможність економіки. Поняття «Інтелект» та «інновації», на думку А.КЛЮЄВА, мають стати основою сучасної української економіки.

Ще одним ключовим пріоритетом він називає підвищення енергоефективності економіки.

Також важливою складовою успіху заявлених реформ, на думку А.КЛЮЄВА, є кадрова політика. «Зараз як ніколи гостро відчувається потреба у висококваліфікованих державних менеджерах, здатних якісно і в строк виконувати поставлені Президентом завдання. Тому жорстка кадрова політика покликана покінчити з гальмуванням реформ на всіх рівнях», - заявив перший віце-прем`єр.

Крім того, він відзначив, що запорукою успіху модернізації є соціальний діалог. «Довіра громадян - це теж свого роду інтелектуальний капітал, без якого неможливо модернізувати країну. Без діалогу неможливо досягти розуміння і підтримки дій влади. Визнаю, що на цьому шляху у влади далеко не все було гладко. Від себе можу запевнити, що Кабінет міністрів взяв реальний курс на відкритий діалог із суспільством», - написав А.КЛЮЄВ.