Томенко: оприлюднення декларацій про доходи є обов’язком кожного депутата
Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що кожен народний депутат має оприлюднити свою декларацію про доходи.
Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.
«Інформування про свою діяльність є обов’язком кожного народного депутата або фракцій, до якої він належить. Кожен народний депутат зобов’язаний надати інформацію і оприлюднити свою декларацію про доходи», - сказав М.ТОМЕНКО.
За його словами, це є не тільки виконанням норм закону про доступ до публічної інформації, а й інформуванням виборців.
В той же час віце-спікер зауважив, що оприлюднення декларацій депутатів не є справою Апарату Верховної Ради.
«Це не завдання Апарату Верховної Ради копіювати і передавати в засоби масової інформації декларації 450 депутатів», - сказав він.
За його словами, доцільно було б, аби народні депутати робили це за допомогою оприлюднення своїх декларацій на особистих сайтах, сайтах фракцій чи партій.
На переконання віце-спікера, це знімало б проблему необхідності копіювати декларації енну кількість разів та надавати всім охочим відповідно до чинного законодавства.
М.ТОМЕНКО також поінформував, що фракція "БЮТ-Батьківщина" на своєму засіданні ухвалила рішення, що депутати, які входять до її складу, оприлюднять свої декларації на особистих сайтах, сайті фракції чи сайтах партій, що входять до складу Блоку Юлії Тимошенко.