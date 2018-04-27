«Спрощенку» ускладнили...

Із затримкою в два місяці Кабінет Міністрів подав до парламенту законопроект, який представляє відкориговану модель спрощеної системи оподаткування. Документ вийшов досить привабливим для підприємців: він дійсно надає нові можливості для малого бізнесу. Водночас, в окремих аспектах «спрощенка» ускладнюється, хоча цього можна було уникнути.

З початку податкової реформи реорганізація спрощеної системи оподаткування була одним із найбільш конфліктних її напрямів. Уряд зайняв жорстку позицію, суть якої зводилася до ліквідації даного режиму оподаткування або ж обмеження його використання.

Негативне ставлення до «спрощенки», частково, спровоковане самими ж підприємцями. За 12 років існування вона стала одним із найбільш поширених інструментів мінімізації оподаткування. При цьому бізнес не прислухався до абсолютно обґрунтованих критичних зауважень уряду, навпаки, піднімав галас за найменших спроб відкоригувати дану систему.

Уряд Юлії Тимошенко, для якого опорою був саме малий і середній бізнес, так і не зважився зачепити проблеми функціонування «спрощенки». Нинішньому Кабміну в цьому контексті легше, оскільки він «дружить» з великим капіталом, у зв`язку з чим протести дрібних підприємців особливо не впливають на його політичні позиції. Закономірно, що в проекті Податкового кодексу спрощена система практично ліквідовувалася.

Таке радикальне рішення проблеми спровокувало масові акції протесту бізнесу в кінці минулого року, в результаті чого «нововведення» виключили з фінальної версії ПК. При цьому уряд зобов`язався до 1 березня 2011 року подати до Верховної Ради доопрацьований законопроект про «спрощенку». Свою обіцянку Кабмін не виконав, але підготовка підприємцями другої хвилі протистояння і подання опозицією до ВР своєї версії «спрощенки» змусили уряд запропонувати власні «варіації» на цю тему.

Урядовий законопроект (№ 8521) багато в чому побудований на принципах, які пропонує опозиція. Загалом, його можна вважати спільним проектом, хоча поданий він від імені Кабміну. Документ дійсно враховує багато побажань представників малого бізнесу.

По-перше, він скасовує дискримінаційну норму про обмеження закупівель юридичними особами товарів і послуг у платників єдиного податку.

По-друге, пропонується відновити право платника єдиного податку на реєстрацію платника ПДВ.

По-третє, в проекті закону скасовують штрафні санкції за несплату єдиного соціального внеску платниками єдиного податку протягом 2010 року. Багато в чому дані порушення не були провину підприємців, скоріше, результатом плутанини з рахунками.

По-четверте, передбачено скасування 50% надбавки до фіксованих ставок податку, що застосовується за кожного найманого працівника. Анульовано вимогу щорічно переоформляти свідоцтво платника єдиного податку, одержувати в податкових органах довідки про трудові відносини з найманими працівниками.

По-п`яте, підприємці, які вже вийшли на пенсію або отримують виплати по інвалідності, отримали право не відраховувати єдиний соціальний внесок (дана норма взагалі була нонсенсом - фактично пенсіонери були змушені платити в Пенсійний фонд). Крім того, підприємці матимуть економічно обґрунтоване право на відпустку - за один місяць на рік, за новим законодавством, вони не будуть платити єдиний податок.

А от щодо застосування спрощеної системи оподаткування законопроект ускладнює класифікацію бізнесу.

Відповідно до річного обігу виділяються три категорії підприємців. До першої віднесені особи, які не використовують працю найманих працівників і обсяг доходів яких не перевищує 150 мінімальних заробітних плат (близько 150 тис. грн.). Для таких підприємств встановлюється ставка податку в межах від 1 до 10% мінімальної заробітної плати (10-100 грн.). Друга категорія - особи, які використовують працю не більше 10 найманих працівників, а обсяг доходу - не вище 1 тис. мінімальних заробітних плат (близько 1 млн. грн.). Для них ставка складе від 2 до 20% мінімальної заробітної плати (20-200 грн.). У свою чергу, ставка для третьої категорії, до якої віднесли тих, хто має від 10 найманих працівників і чий обсяг доходу не перевищує 2 тис. мінімальних заробітних плат (близько 2 млн. грн.), встановлюється на рівні 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ, або 5% без сплати ПДВ.

Змінилася і система стягнень за перевищення граничної виручки. Вона стала м’якшою. У випадку порушення, оподаткування доходу буде здійснюватися за ставкою податку у розмірі 15% - для платників першої і другої категорій, і за подвійною ставкою - для платників третьої категорії. Якщо буде виникати податкова заборгованість під час здійснення господарської діяльності, на яку не поширюється спрощена система, контролюючі органи зможуть анулювати свідоцтво платника єдиного податку.

Таким чином, можна констатувати, що для підприємців розширені можливості збереження і навіть зниження податкового навантаження. Знято найбільш гострі конфліктні моменти, чим уряд, по суті, «підкупив» бізнес. Водночас, урядовий законопроект є, швидше, пакетом змін, ніж реформою. Спрощена система зазнала косметичного ремонту, проте принципи її функціонування не змінилися. А це значить, що незабаром сьогоднішні проблеми знову стануть актуальними.

Олексій Левицький (для УНІАН)