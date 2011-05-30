Підстав для переходу на бартер у розрахунках з Білоруссю немає - Азаров

Підстав для переходу на бартер у розрахунках з Білоруссю немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ.

«Що стосується переходу на бартер, я жодних абсолютно не бачу підстав, оскільки в проведенні розрахунків з Білоруссю не було жодних проблем на сьогодні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що є певні критичні позиції у відносинах з Білоруссю. Перш за все, це стосується валютних розрахунків. «Але в області виконання своїх зовнішніх зобов`язань поки Білорусь поводиться достатньо акуратно. Всі зовнішньоекономічні зв`язки оплачуються, контракт оплачується, та й та інформація, яка у мене є про валютні резерви Білорусі, дозволяє думати, що за всіма зовнішньоекономічними контрактами вони виконуватимуться. Тобто достатня кількість валюти все ж таки є у Білорусі. Тому питання про перехід на бартер не стоїть», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк Білорусі девальвував національну валюту - білоруський рубль - більш ніж на 50%.

Валютна криза в Білорусі продовжується декілька місяців. За офіційним курсом купити іноземну валюту практично неможливо. На "чорному" ринку за долар США останнім часом пропонували більш як 5 тис. білоруських рублів.