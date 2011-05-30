Міжбанк: торги доларом на ТOM’і закрилися котируваннями 7,9750/7,9850 грн./дол.

На українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТOM’і такими котируваннями - 7,9730/7,9790, на 12:00 ціни піднялися до 7,9760/7,9820. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9750/7,9850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2844/0,2848, на 12:00 ціни знизилися до 0,2841/0,2844. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2840/0,2843. У Росії курс долар-рубль на ТOM’і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0575 (+0,0175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4260/1,4330. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3875/11,3980, на 12:00 ціни пішли вгору 11,3900/11,4045. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 11,3895/11,4095.

Нагадаємо, 30 травня в США відзначають День Пам’яті, у зв`язку з цим торги по американській валюті проходили зі зниженою активністю, а всі операції були можливі тільки на ТOM’і.