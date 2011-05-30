Асоціація українських банків (АУБ) стала засновником Центрально-Євразійської банківської федерації.

Про це йдеться в повідомленні АУБ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, банківські асоціації Азербайджану, України, Туреччини, Грузії, Киргизстану та Таджикистану створили Центрально-Євразійську банківську федерацію (ЦЄБФ). На перших загальних зборах ЦЄБФ, які пройшли в м. Баку (Азербайджан) 27 травня 2011 р., було підбито підсумки спільної роботи над установчими документами та офіційною реєстрацією федерації, а також обрано її керівництво.

Президентом Центрально-Євразійської банківської федерації було обрано президента Асоціації банків Азербайджану Ельдара ІСМАЇЛОВА, віце-президентами федерації обрано голів банківських асоціацій України та Туреччини – Олександра СУГОНЯКА і Гусейна АЙДИНА.