Майже 1,7 млрд. грн. заборгованості минулих років з ПДВ повернено підприємствам - ДПСУ

Майже 1,7 млрд. грн. заборгованості минулих років з податку на додану вартість повернено підприємствам.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час робочої зустрічі з керівництвом Представництва ЄС і представниками іноземних компаній, які працюють в Україні.

За його словами, повернути компаніям ці суми ПДВ дозволило перевиконання податковою службою плану з надходжень до бюджету.

«Ми максимально ліберально підходимо до вирішення проблемних питань, які є в представників бізнесу, намагаємося знайти компромісні рішення. ДПС України зацікавлена в тому, щоб іноземні підприємці заходили з інвестиціями, розвивали бізнес, створювали робочі місця”, - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, на кінець 2010 року сума простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ становила 0,9 млрд. грн.

На 1 грудня 2010 р. до бюджетного відшкодування було заявлено 10,8 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).