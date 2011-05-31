Міжбанк: торги відкрилися зростанням котирувань - 7,9760/7,9830 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9760/7,9830 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2847/51, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,4790/11,4915. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4403/05 (понеділок — 1,4281/83).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.