Мінсоцполітики витратило понад 4 млн. грн. на консультантів щодо соцдопомоги

Міністерство соціальної політики витратило більш як 4 млн. грн. на консультантів з реалізації проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги».

Звіт міністерства про укладені договори на відповідну суму опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр» від 31 травня 2011 року №97.

Зокрема, Мінсоцполітики уклало договір з «Українським центром соціальних реформ» (Україна) на суму 119,758 тис. дол. Згідно з угодою, консультант з впровадження непрямої оцінки доходів громадян, які звертаються для призначення соцдопомоги, здійснюватиме практичне введення і визначення ефективності роботи державних соцінспекторів у п`яти пілотних управліннях праці та соціального захисту населення. Договір було укладено 15 лютого 2011 року на 4 місяці.

Також міністерство уклало договір з ТОВ «Цукор-Реклама (Україна)» на суму 1,516 млн. грн., включаючи ПДВ. Договором передбачається, що консультант надасть консультативні послуги з розробки бренду (стилю) інформаційної кампанії щодо надання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям і медіа-план з просування його в національному медіа-просторі. Договір було укладено 15 лютого 2011 року строком на 3 місяці.

Крім того, міністерство уклало договір з European Profiles S.A. (Греція) на суму 198,85 тис. дол. США, включаючи ПДВ. Згідно з документом, консультант упроваджуватиме нову типову модель організації роботи регіональних органів праці та соцзахисту населення і вдосконалену стандартну модель надання соцдопомоги на місцевому рівні на базі 4-х управлінь праці для визначення подальшої доцільності впровадження цих моделей у масштабах країни. Договір укладено 20 грудня 2010 року строком на 6 місяців.