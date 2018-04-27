Низька ставка за кредитом - інше приплюсують...

Останнім часом спостерігається тенденція зниження ставок за кредитами для населення. Зараз вона за стандартними позиками у гривні становить у середньому близько 17%. Швидше за все, до кінця літа ставка опуститься до 16%, а в недалекому майбутньому - до 15%. Даний показник може стати наріжним каменем радикальних змін на ринку. На думку експертів, така ставка буде привабливою для багатьох клієнтів.

І хоча зниження ставок є важливим елементом для повноцінного відродження ринку кредитування, але все ж це не головний чинник. Радикально змінити ситуацію не дозволяє ряд проблем.

Проблема № 1 - порожні кишені

У результаті політики «відбілювання» заробітної плати проблеми з її виплатою ще більше ускладнилася. Тепер велика частина українців офіційно отримують тільки «мінімалку», а реальну зарплату роботодавці повністю переводять у «конверти». Крім того, з`явилася величезна кількість працюючих «з половини». Це особи, які офіційно або задіяні на півставки, або на неповний робочий день, що мінімізує офіційну звітність.

До кризи банки закривали очі на показник офіційної заробітної плати, часом, оцінюючи платоспроможність позичальника, в договір він вписувався з його слів. Так само йшли в справу довідки від ПП, які, як правило, мало відповідали дійсності. Але тепер фінустанови, навчені гірким досвідом, відмовляються видавати кредити неплатоспроможним клієнтам, бо саме «наддовіра» і призвела до зростання проблемних позик. Крім того, банки під час оцінки платоспроможності позичальника аналізують всі його боргові зобов`язання. Банкіри вважають, що щомісячні доходи фізособи, як мінімум, на 25%, а краще на 50%, повинні бути вищі за його щомісячні платежі.

Завдяки такій політиці, коло позичальників, які відповідають банківським критеріям, значно скоротилося. Їх із загальної кількості бажаючих отримати кредит навряд чи набереться 5%. Доходи решти потенційних позичальників залишають бажати кращого. Це багато в чому пояснює, чому банки останнім часом стали так активно розвивати ринок невеликих споживчих кредитів. Але такий стан справ не дозволяє розвивати ринок іпотечного кредитування та автокредитування, що на сьогодні найбільш затребувано.

Можна повернутися до докризової практики, але це ризиковано для банківської системи. А банки, щоб застрахуватися від них, будуть змушені закладати можливі збитки в процентні ставки. Таким чином, створити нормальний ринок кредитування з прийнятними ставками нереально.

Проблема № 2 - закладав, не взяли...

Ряд банків у пошуках виходу з ситуації, що склалася, спробували вирішити проблему за допомогою застави. Але на практиці ідея продемонструвала свою неспроможність.

Для банку ідеальною заставою є депозит. Між тим, дуже рідко на такі умови йде потенційний позичальник. У більшості випадків фізичній особі, у якої є депозит, кредит не потрібен. Він потрібен якраз тим, у кого «заначки» немає.

Водночас, криза продемонструвала невигідність застави у вигляді автомобіля. Зараз у банків накопичилася величезна кількість авто, які вони всіма силами намагаються реалізувати. Але попит залишається невисоким, як і заголом на вживані машини. При цьому збільшення кількості охочих придбати такий автомобіль не врятувало б ситуацію. Практика показала, що ціна на новий автомобіль падає швидше, ніж амортизується тіло кредиту. Ряд фінустанов почали оцінювати заставну вартість нового авто, враховуючи швидкість амортизації аналогічної вживаної машини. Це частково вирішує проблему, але в підсумку виходить, що заставна ціна автомобіля значно нижче купівельної вартості. Як результат - банк здатний прокредитувати, в кращому випадку, лише 50-60% ринкової вартості автомобіля, а це часто невигідно позичальникові.

З нерухомістю як з об`єктом застави ще більше проблем. На цей момент ряд її категорій (земельні ділянки, гаражі, квартири в невеликих провінційних містечках) неможливо реалізувати через відсутність попиту, на інше ціни продовжують падати. Тому під час оцінки заставної вартості нерухомості доводиться враховувати динаміку на ринку. Як результат - зараз непоодинокі випадки, коли банки згодні видати кредит на суму не більше 30% вартості нерухомості, що купується.

Проблема № 3 - бажаєте поручитися...

До кризи банки найчастіше використовували під час надання кредиту механізм поруки. Згідно зі світовою практикою, це - дієва система, тому що дозволяє отримати позику без застави. На ділі все виглядало таким чином - батьки, маючи житло й одержуючи стабільну заробітну плату, могли шляхом поруки дати можливість молодій сім`ї своїх дітей стати на ноги, взявши житло в кредит. Але з приходом кризи поручителі повною мірою відчули на собі солідарну відповідальність із позичальником, що породило масу конфліктів і створило негативні прецеденти. І хоча зараз банки пропонують позичальникові для поліпшення кредитного рейтингу надати майнове поручительство, охочих «відповідати» стає все менше.

Всі перераховані проблеми призводять до того, що середні ставки за стандартними кредитами знижуються, але індивідуальні, з урахуванням всіх факторів, залишаються високими. Зараз нерідкі випадки, коли позичальникові пропонують кредит у гривні під 16,5% річних, але за умов дотримання ряду вимог. І якщо він не може їх виконати, то ставка зростає вище 20%, а часом і 25%. Тільки зростання добробуту українців може здешевити кредити, але звідки ж цього взятися в умовах української економіки...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)