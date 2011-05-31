З червня розпочне надавати безповоротну субсидію за програмою «Доступне житло»

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з червня цього року почне надавати безповоротну субсидію за рахунок бюджетних коштів за програмою «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Леонід РИСУХІН.

«Ми, безумовно, виконаємо все те, що у нас заплановане – 60 млн. грн. загального фонду, близько 30 млн. за рахунок коштів статутного капіталу і близько 40 млн. грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів на пільгове кредитування. Ми також сподіваємося на 103 млн. грн. надати допомогу за програмою часткової компенсації процентної ставки, і з червня ми почнемо працювати за програмою доступного житла на суму 100 млн. грн., які надаватимуться на 30-процентну субсидію для отримання житла», - сказав він, відповідаючи на питання щодо планів з освоєння коштів до кінця цього року.

Л.РИСУХІН відзначив, що з початку року із 60 млн. грн., передбачених загальним фондом держбюджету, фонду виділено близько 12 млн. грн., які надано громадянам у вигляді пільгових кредитів.

Крім того, на близько 40 млн. грн. фонд надав допомогу сім`ям, які за раніше укладеними договорами дістали можливість частково відшкодувати процентну ставку комерційних банків.

При цьому з початку року на близько 10-12 млн. грн. було надано кредитів за кошти місцевих органів влади.

За рахунок власних коштів фонду за ставкою 10,75% річних у гривні найближчим часом буде надано кредитів на суму 7-8 млн. грн.

За оцінками голови наглядової ради Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Анатолія ТОЛСТОУХОВА, для завершення будівництва житлових будинків за програмами молодіжного будівництва в Україні необхідно близько 800 млн. грн.