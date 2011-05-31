ЄС може заморозити макрофінансову допомоги Україні через проблеми з МВФ

У Євросоюзі відзначають ризик заморожування макрофінансової допомоги Україні через проблеми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив високопоставлений європейський дипломат.

За словами дипломата, йдеться про 610 млн. євро, рішення про надання яких було ухвалене ще влітку минулого року.

«Є ризик, що макрофінансова допомога буде заморожена, оскільки передумовою для її надання є співпраця з Міжнародним валютним фондом, але зараз виглядає так, що уряд України не зміг виконати свої зобов`язання», - сказав європейський дипломат.

Співбесідник агентства відзначив, що українська сторона, зокрема, не виконала зобов`язання перед МВФ щодо початку реалізації пенсійної реформи і підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2010 року Рада міністрів ЄС схвалила рішення про надання Україні 500 млн. євро макрофінансової допомоги. Гроші планувалося надати у вигляді кредиту на 15 років.

Крім того, цим рішенням передбачалося надання Україні ще 110 млн. євро допомоги з виділених у 2002 році, але не використаних 200 млн. євро.