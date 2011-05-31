Банки не поспішають знижувати процентні ставки за кредитами - експерт

Незважаючи на те, що йде поступове зниження депозитних ставок, українські банки не поспішають знижувати процентні ставки на пропозиції з кредитування населення.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, в період з 23 по 27 травня на ринку кредитування фізичних осіб ситуація не змінилася. Активно пропонуються банками кредити на купівлю автомобілів, при цьому пропозиції з кредитування терміном на 1-5 років є практично у всіх банків, семирічні пропонують лише деякі. Що ж до авансів в цьому секторі, то мінімальний початковий внесок 10% присутній у пропозиціях декількох банків.

Як повідомила експерт, ставки за автокредитами залишилися в основному без змін. Зокрема, процентна ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік складає від 8,9% до 14,99% річних; 3 роки - від 15,49% до 21%; 5-7 років - від 15,8% до 21%. Плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і знаходиться в межах від 8,8% до 18,8% річних. Разова комісія під час надання кредиту - від 0,3 до 3% від суми.