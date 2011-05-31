Кількість платників податків, що подають звіти через інтернет, зросла майже вдвічі

Кількість платників податків, що подають звіти через інтернет, збільшилася порівняно з минулим роком майже вдвічі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За оперативними даними, у травні 2011 року кількість таких платників, які надсилають податкову звітність засобами телекомунікаційного зв’язку, зросла майже на 74 тис. та становить 162 тис. Минулого року звітувалися засобами e-mail тільки 88 тис. платників.

Крім того, в порівнянні з травнем 2010 року сьогодні кількість отриманих через «Інформаційний портал ОДПС України» звітів, декларацій, розрахунків збільшилась з 0,56 мільйона до 1,236 мільйона.

Перейшли на звітування через електронну пошту більше половини платників ПДВ. У травні 2011 року в електронному вигляді звіти зі сплати податку на додану вартість подали 237 тис. підприємств, у тому числі засобами e-mail – 120 тис. (53%)

За даними ДПСУ, по регіонах України найбільший відсоток платників, які надсилають звіти «електронкою», зафіксовано у Рівненській (82,3%), Донецькій (75,5%), Закарпатській (72,2%), Черкаській (70,6%), Івано-Франківській (69,6%) областях.

Нагадаємо, діючий Податковий кодекс передбачає, що всі платники, які відносяться до категорії великих та середніх, мають подавати звітність виключно в електронному вигляду та засобами телекомунікаційного зв’язку.