Брюссель. ЄС надає Україні 17 млн. євро на соціальний розвиток.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у підписаній сьогодні угоді про фінансування за проектом "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II".

Угоду підписали комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ та перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Під час брифінгу після підписання документа комісар ЄС, зокрема, зазначив, що питання гарного управління державою пов`язані не лише з реформами на національному рівні, але також із залученням людей до управління та з урахуванням думок громадян.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ зазначив, що в рамках цієї угоди місцеві органи влади надаватимуть пропозиції проектів для фінансування у спеціально створеній комісії, яка обиратиме найкращий з них. Перший віце-прем`єр зазначив, що вже під час реалізації першої стадії угоди було запропоновано кілька цікавих проектів, передусім у сфері енергозбереження та енергоефективності, а також у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, А.КЛЮЄВ зазначив, що можуть пропонуватися проекти, спрямовані на вирішення інших проблем місцевого самоврядування, покращення систем водопостачання та водовідводу, прибирання території.

Довідка УНІАН. Загальна вартість проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, етап II" становить 17,5 млн. євро, з яких 17 млн. євро фінансує Європейський Союз, 0,5 млн. євро – Програма розвитку ООН.

Загальною метою проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку в Україні на місцевому рівні. Проект орієнтований на надання громадянам можливості брати участь у процесі прийняття рішень. Центральне місце в реалізації проекту буде надано розбудові інституційних спроможностей місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а також неурядових організацій.

Проект також спрямований на підвищення рівня енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії на місцевому рівні. Йдеться про більш якісне енергетичне планування та ефективне використання енергії територіальними громадами та місцевими держадміністраціями, районними та обласними радами, покращення поінформованості цій сфері громадськості.