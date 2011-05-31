Профіцит платіжного балансу України виріс у 3,5 разу

Профіцит платіжного балансу України у січні-квітні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився в 3,5 разу – до 2,143 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в квітні 2011 р. становило 1,034 млрд. дол. порівняно з дефіцитом в 0,512 млрд. дол. за березень п.р.

У НБУ констатують, що у квітні п.р. дефіцит поточного рахунку становив 293 млн. дол., що в 4,5 разу менше, ніж за березень п.р. У цілому за січень-квітень 2011 року дефіцит зріс до 1,6 млрд. дол., порівняно з профіцитом за відповідний період 2010 року, коли поточний рахунок був з профіцитом 172 млн. дол.

«Після стрімкого зростання обсягів експорту та імпорту товарів протягом останніх місяців, у квітні спостерігалося скорочення їх обсягів порівняно з березнем. Проте річні темпи зростання залишаються досить високими, і для імпорту вони все ще вищі, ніж для експорту (у квітні – 36,6% і 32,1% відповідно), в першу чергу внаслідок енергетичної компоненти», - відзначають у Нацбанку.

У квітні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій було позитивними на рівні 1,3 млрд. дол. порівняно з негативними значенням за березень п.р. у сумі 0,131 млрд. дол. У НБУ зазначають, що це сталося завдяки активізації припливу прямих іноземних інвестицій і розміщенню єврооблігацій для фінансування проектів Євро-2012.

За січень-квітень 2011 року профіцит рахунку капіталу і фінансових операцій платіжного балансу зріс в 8,5 разу - до 3,751 млрд. дол.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у квітні збільшилася у 6 разів порівняно з березнем п.р. – до 0,881 млрд. дол. «В цьому разі інвестиції залучалися виключно реальним сектором економіки, і левову частку з них становили надходження першої частини коштів на приватизацію “Укртелекому”…», - констатують у НБУ. Сальдо інвестицій за січень-квітень п.р., порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилося майже на 58% - до 1,745 млрд. дол.

За даними НБУ, за січень-квітень зафіксовано негативне сальдо надходжень у банківський сектор у сумі 0,878 млн. дол. порівняно з 0,814 млн. дол. за відповідний період 2010 року.

За 4 місяців 2010 року показник готівкової валюти поза банками становив 3,667 млрд. дол., що у 14 разів більше, ніж за відповідний період минулого року.

Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу дозволило продовжити процес нарощування резервних активів, відзначають у Нацбанку. Їх обсяг станом на 1 травня 2011 року досяг 38,4 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг протягом 5,5 місяці майбутнього періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.