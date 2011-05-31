Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9820/7,9880 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9760/7,9830, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9780/7,9850. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 7,9820/7,9880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2847/0,2851, на 12:00 ціни піднялися до 0,2852/0,2856. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2852/0,2855. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,0100 (-0,0899).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4280/1,4420. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4790/11,4915, на 12:00 ціни пішли вгору 11,4950/11,5110. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 11,4775/11,4920.