ВВП Польщі в першому кварталі зріс на 4,4%

Варшава. Валовий внутрішній продукт Польщі в першому кварталі цього року зріс на 4,4% після 4,5% збільшення в останньому кварталі 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив польський держкомстат у вівторок.

Головним «мотором» зростання, як і в попередні місяці, став внутрішній попит, який зріс на 4,5%. Приватне споживання збільшилося майже на 4%.

Зростання ВВП у першому кварталі ц.р. практично збіглося з очікуваннями аналітиків, більшість з яких прогнозували його збільшення на 4,4% (діапазон від 4,2 до 4,5%).

Довідка УНІАН. Польська влада очікує цього року зростання національної економіки на 4%.

У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% з 6,5% у попередньому. У 2010 році зростання польського ВВП прискорилося до 3,8% з 1,7% в кризовому 2009 році.

У першому кварталі 2010 р. ВВП Польщі зріс на 3%.