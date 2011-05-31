Профільний комітет за законопроект про «спрощенку», але наполягає на 5 змінах

Парламентський комітет з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва готовий підтримати урядовий законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності у разі внесення до нього 5 змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комітету Верховної Ради заявила його голова Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Є п`ять принципових пунктів, щодо яких ми не згодні із законопроектом, зареєстрованим Кабінетом міністрів. Це принципові п`ять речей, на яких наполягатиме громадськість до ухвалення до другого читання», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Зокрема, депутат відзначає необхідність збільшення обсягу виручки для добросовісних платників єдиного податку з огляду на те, що закон має бути стимулюючим до розвитку бізнесу. Також необхідно максимально спростити звітність – відмінити зайві декларації; не допустити продовження репресій – дуже жорсткі штрафні санкції дадуть чиновникам нові важелі тиску на бізнес.

Крім того, в комітеті відзначають необхідність не лише скасувати єдиний соцвнесок для інвалідів і пенсіонерів, а й зробити його добровільним для підприємців. А також треба усунути можливості для ухилення від сплати податків за допомогою «спрощенки», які відкриває урядовий законопроект.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, підприємці пропонували більш жорсткий варіант реформування спрощеної системи оподаткування в частині ухилення від сплати податків великих платників податків шляхом використання "спрощенки", проте Кабмін схвалив закладені в законопроекті механізми, завдяки яким підприємці зможуть йти в тінь. "На жаль, цього немає в законопроекті, який надав Кабінет міністрів. Тобто зберігається можливість використання спрощеної системи оподаткування з метою оптимізації й відходу від податків", - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва зареєстровано в парламенті 16 травня 2011 року (№08521).