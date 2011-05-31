Мінфін не передбачає компенсації підприємцям від втрат через введення Податкового кодексу

Міністерство фінансів України не передбачає компенсації підприємцям, які з 1 квітня, згідно з нормами Податкового кодексу, не могли відносити до витрат витрати на товари та послуги, придбані у фізосіб - платників єдиного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва повідомив представник Мінфіну Віктор ОВЧАРЕНКО, відповідаючи на запитання голови комітету Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Зокрема, вона нагадала, що з квітня діє норма, згідно з якою юрособи не можуть відносити до валових витрат витрати, понесені при придбанні товарів і послуг у фізосіб – підприємців - платників єдиного податку. «З 1 квітня не працюють юрособи з фізособами, згідно з нормою Податкового кодексу. Це 4 місяці, тобто підприємства між собою не працюють, їх діяльність паралізована. Чотири місяці вийшло провалу з вини безпосереднього законодавчого органу, що такий закон набув чинності. Як будуть компенсовані ці витрати, ці втрати людям, які опинилися в такій безвихідній законодавчій ситуації?», - запитала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ці виплати, за словами представника Мініфіну, поки не передбачені. Крім того, не передбачаються компенсації пенсіонерам і інвалідам, які платять із 1 січня 2011 року єдиний соціальний внесок, у разі скасування норми законодавства, яка зобов`язує їх платити цей внесок.