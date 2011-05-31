Ряд банкірів ініціювали створення Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Про це йдеться в листі, розісланому комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документ підписали голова наглядової ради «Платинум Банку» Юрій БЛАЩУК, колишній голова правління "Ощадбанку" Анатолій ГУЛЕЙ, голова правління "Укрсоцбанку" Борис ТИМОНЬКІН, голова правління АБ «Старокиївський банк» Юрій ЯРЕМЕНКО.

«Ми свідомі того, що державний регулятор, також як і ми, зацікавлений у якісному регулюванні системи, а отже, ми повинні допомогти йому в цій нелегкій справі. Першим кроком на цьому шляху є створення незалежного від політичних процесів і особистих амбіцій окремих особистостей банківського об`єднання - Незалежної Асоціації Банків України. Просимо Вас підтримати нашу ініціативу, поділитися своїм баченням процесу консолідації системи та долучитися до процесу створення цього об`єднання», - йдеться в листі.

Комерційним банкам також розісланий проект статуту НАБУ. У ньому вказується, що основними цілями Асоціації є: захист прав і законних інтересів її членів; представництво інтересів членів Асоціації у взаємовідносинах з державними органами та установами, формування та представлення позиції членів Асоціації з важливих питань функціонування банківської системи і т.д.

Як повідомлялося, на сьогодні діють дві всеукраїнські банківські асоціації: Асоціація українських банків та Український кредитно-банківський союз. Крім того, в травні 2010 року 9 банків з іноземним капіталом створили Форум провідних міжнародних фінансових установ.