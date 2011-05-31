ЄС може призупинити надання допомоги Україні через зміни до закону про держзакупівлі - дипломат

Брюссель . ЄС може призупинити надання допомоги Україні в рамках індикативної програми через зміни до закону про держзакупівлі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

«ЄС пообіцяв 470 млн. євро в рамках індикативної програми політики сусідства на 2011-2013 роки. Однак ця допомога може бути заморожена через схвалений Верховною Радою України 17 травня закон щодо державних закупівель», - сказав співрозмовник агентства. Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель".

Закон було передано в Адміністрацію Президента 27 травня, і відповідно до Конституції Президент повинен підписати або ветувати документ не пізніше 11 червня.

Сьогодні, 31 травня, газета "КоммерсантЪ-Украина" (№85) повідомила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір ветувати зміни до закону про державні закупівлі, на ухваленні яких раніше наполягали в Єврокомісії (ЄК) і Світового банку (СБ).

"Це буде зроблено з відома міжнародних організацій, які побачили проблеми в цьому законі і готові самі наполягати на його ветуванні. Серед іншого ЯНУКОВИЧА просять відмінити норми про виведення держпідприємств із загальної процедури держзакупівель і про звуження можливостей для проведення закупівель у одного учасника", - пише газета.

Водночас в українському представництві СБ, де раніше заявляли про безумовну підтримку проекту, тепер утрималися від позитивних оцінок і розповіли, що готують офіційне повідомлення, в якому викладуть свою позицію щодо цього закону.