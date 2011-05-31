S&P прогнозує зростання ВВП України в 2011 році на рівні 3,8%, інфляцію - 11%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році на рівні 3,8%, прогноз зростання індексу споживчих цін на 2011, 2012 і 2013 рр. - 11% (на рік). Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз зростання ВВП України на 2012 рік становить 4,5%, 2013 р. - 4,2%.

S&P прогнозує подальше скорочення чисельності населення України, при цьому темп збільшиться: кінець 2011 року - 45,96 млн. чол., кінець 2012 року - 45,6 млн. чол., кінець 2013 року - 44,86 млн. чол.

Також агентство прогнозує поступове зниження рівня безробіття в Україні до 8% на кінець 2011 року, 7,5% - 2012 року і 7% - 2013 р.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держкомстату, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,2%.

Зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік у 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.