Сьогодні Янукович візьме участь у засіданні Кабміну. Мова йтиме про тарифи на ЖКП

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів України (вул. Грушевського, 12/2).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 25 прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що засідання Кабміну 1 червня буде присвячено проблемі тарифів на ЖКП.

Зокрема, буде заслухано інформацію профільного міністерства і керівників органів місцевої влади. М.АЗАРОВ наголосив, що за результатами цього засідання будуть прийняті необхідні, в тому числі кадрові рішення. «Що ми врешті зробимо: чітко і доступно скажемо людям, як треба розраховувати тарифи. Перевіряйте, контролюйте свої місцеві органи, вимагайте звіту за кожну копійку, яку ви заплатили комунальникам», - зазначив глава уряду. Також він відзначив значну роль громадськості у вирішенні цієї проблеми. Крім того, він доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ внести на розгляд уряду юридичний механізм звіту перед споживачами комунальних послуг та його запровадження по всій країні.

26 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре закликав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА підготувати пропозиції для приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

«Мені вже набридло повторювати ці слова і звертатись до Вас. Я в черговий раз, якщо не востаннє, попереджаю Вас і весь блок ЖКГ країни підготувати серйозні пропозиції для серйозних змін і підходів у нашій країні у цьому питанні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до М.АЗАРОВА на підвищених тонах.