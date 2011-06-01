Депутати пропонують створити санаційний банк за рахунок коштів НБУ

Народні депутати Юрій КАРАКАЙ і Володимир НАКОНЕЧНИЙ (обидва - Партія регіонів) пропонують створити ПАТ "Український санаційний банк" за рахунок коштів Національного банку України.

Відповідний законопроект (регістр. № 8586) розміщено на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в документі, "санаційний банк - це банк зі спеціальним статусом, який діє на підставі ліцензії, що видається Національним банком України". У пояснювальній записці до законопроекту також зазначається, що санаційний банк створюється за рішенням правління Національного банку України у формі приватного акціонерного товариства. Формування статутного капіталу санаційного банку здійснюватиметься за рахунок доходів НБУ і цінних паперів, емітентом яких є Нацбанк України.

Відповідно до тексту законопроекту, основною функцією санаційного банку є "робота з проблемними активами банків, як тих, що здійснюють свою діяльність у загальному режимі, так і тих, у яких призначена тимчасова адміністрація, або які знаходяться в процедурі ліквідації, й задоволення вимог вкладників та інших кредиторів".

Зокрема, з метою виконання своїх функцій санаційний банк може придбавати у власність проблемні активи або зобов`язання банків; отримувати виконання зобов`язань за придбаними активами; відчужувати придбані активи й зобов`язання; проводити аукціони з продажу активів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на 1 травня 2011 р. сума негативно класифікованих активів банків становила 177,148 млрд. грн., або 14,8% від загального обсягу активів банківської системи.