Міжбанк: відкриття торгів - 7,9810/7,9870 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжувалося, – 7,9810/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2851/55, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,5245/11,5350. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4440/42 (вівторок — 1,4403/05).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9700/7,9800.