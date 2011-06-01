НБУ сподівається на продовження співпраці з МВФ - Арбузов

Національний банк України сподівається на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ журналістам.

За його словами, керівництво Нацбанку нещодавно на Кіпрі під час проведення фінансової конференції вело переговори з цього приводу з представниками МВФ.

У зв`язку з цим С.АРБУЗОВ сказав: “Я тільки повернувся з Кіпру. Це питання піднімалося, ми ще раз відзвітували. Я думаю, що ми знайшли взаєморозуміння. і ми плануємо, що найближчим часом місія приїде до Києва, щоб побачити ті дії, про які я розповів».

Голова НБУ зазначив, що сьогодні в Нацбанку достатній рівень резервів, але якщо програма з МВФ буде припинена, то «ми розуміємо, що це може негативно вплинути на стан платіжного балансу стосовно прямих інвестицій». «Хоча ми готуємося, щоб це якимсь чином компенсувати, але я не розраховую на припинення», - сказав він.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів МВФ на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив глава Представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати чотири вимоги.

Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога стосується корегування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

За словами М.АЛЬЄРА, терміни отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ залежать виключно від того, наскільки швидко українська влада зможе виконати перераховані вимоги.