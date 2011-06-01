На 1 травня статус «До відома» отримали 0,02% декларацій з ПДВ - ДПСУ

На 1 травня 2011 статус «До відома» отримали 0,02% декларацій з податку на додану вартість (ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Із загальної кількості це становить 285 декларацій з ПДВ. З них 2 декларації із заявленим бюджетним відшкодуванням на суму 135 тис. грн.

Загалом, протягом січня-травня 2011 року в органи ДПСУ платники податків подали понад 1 млн. декларацій з ПДВ.

Нагадаємо, платники податків мають право після надання декларації за звітний період подати нову декларацію з виправленими показниками до закінчення крайнього терміну подання декларацій за даний звітний період. Надана раніше звітність отримує статус «До відома».