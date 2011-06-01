Білорусь звернулася до МВФ за стабілізаційним кредитом

Москва. Уряд і Національний банк Білорусі 31 травня направили до Міжнародного валютного фонду звернення про надання республіці стабілізаційного кредиту.

Про це УНІАН повідомили ву Раді міністрів Республіки Білорусь.

Консультації щодо відповідної програми дій уряду і Національного банку Білорусі будуть проведені у рамках місії Міжнародного валютного фонду, робота якої починається у Білорусі 1 червня 2011 року.

У ході роботи місії будуть розглянуті питання поточної економічної ситуації в республіці, обговорені заходи, що здійснюються урядом і Національним банком для стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку, а також визначена можливість підтримки Міжнародним валютним фондом макроекономічної політики, що проводиться в країні.

Робота місії Міжнародного валютного фонду в Білорусі буде завершена 14 червня 2011 року.