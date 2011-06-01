НБУ очікує укладення перших своп-договорів між банками наступного тижня - Арбузов

Національний Банк України очікує укладення перших договорів про проведення своп-операцій між банками наступного тижня.

Про це в інтерв`ю УНІАН у середу заявив голова Національного Банку України Сергій АРБУЗОВ.

«Я планую, що наступного тижня перші операції вже будуть зроблені», - сказав він.

При цьому С.АРБУЗОВ підтвердив готовність НБУ брати участь на ринку своп-операцій у випадку, якщо ринок не зможе справитися самостійно”.

Щодо подальшої можливої лібералізації валютного ринку С.АРБУЗОВ сказав: “Ми подивимося, як цей пілотний проект запрацює. Якщо це проти банківської системи не працюватиме – будемо думати далі. Якщо банки не зможуть використовувати цей інструмент, то, можливо, такі інструменти ми знову припинимо”.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 30 травня 2011 року дозволив банкам проводити між собою свопи (договори продажу валюти із зобов`язанням зворотного викупу в певний термін за визначеним наперед курсом).

Відповідне рішення закріплене постановою НБУ №111, яким вносяться зміни до Положення про порядок і умови торгівлі іноземною валютою. Свопи можуть укладатися банками з валютою I групи класифікатора (долари, євро, франки, ієни і ін.) на строк до одного року. Згідно з документом, банкам також дозволяється проводити свопи на міжнародному валютному ринку.