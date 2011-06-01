Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9840-7,9890 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9810/7,9870, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9870/7,9905. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9840/7,9890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2851/0,2855, на 12:00 звузився спред 0,2851/0,2853. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,2853/0,2857. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 27,9820 (-0,0280).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4385/1,4445. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 11,5245/11,5350, на 12:00 ціни пішли вниз 11,5025/11,5135. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,4990/11,5120.