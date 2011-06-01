Лавринович у Лондоні візьме участь у форумі з питань захисту в країнах СНД іноземних інвестицій

Делегація України на чолі з міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ відбула до Лондона для участі 2-3 червня у юридичному форумі «Eurolawyer 2011» з питань захисту в країнах СНД іноземних інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, форум відбуватиметься у форматі «ЄС – країни СНД».

Програма заходу передбачає обговорення питань, пов’язаних з юридичними і практичними аспектами інвестування в країни СНД: врегулювання інвестиційних спорів, інвестиційного арбітражу тощо.

Окремо обговорюватимуться питання захисту іноземних інвестицій в Україну та Росію, механізми захисту прав інвесторів у Білорусі.

Крім того, серед іншого, під час заходу планується обговорення питань інтелектуальної власності. Зокрема, порушуватимуться питання спорів про захист інтелектуальної власності у мережі Інтернет, захисту прав на інтелектуальну власність у рамках Митного союзу тощо.

За словами міністра юстиції, участь у заході підтвердили високопоставлені державні чиновники країн Європейського Союзу і СНД, власники та керівники бізнесу, керівники юридичних відділів компаній, науковці та інші зацікавлені учасники.